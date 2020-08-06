Мошенники продолжают свирепствовать. У клиентов эстонских банков выманили уже более 100 000 евро

”Звонки выглядят правдоподобно — звонят с номера банка и спрашивают, совершал ли клиент недавно покупки в интернет-магазине, или утверждают, используя ту или иную легенду, что у клиента со счета были украдены деньги и для предотвращения дальнейших краж нужно немедленно сообщить по телефону свои пароли, данные карточки или другую деликатную информацию. При помощи быстрого разговора, как правило на русском языке, человека приводят в смятение и играют на его страхе потерять деньги”, — сказал руководитель комиссии по информационной защите Союза банков Тийт Халлас.

Мошенники нацелены на клиентов большинства банков Эстонии. Союз банков подчеркивает, что эстонские банки никогда не спрашивают по телефону номера карточек или любую информацию, необходимую для доступа к интернет-банку или мобильному банку, так как все нужные данные для обслуживания клиентов у банков имеются.

По словам руководителя Ида-Харьюского отделения полиции Пыхъяской префектуры Рогера Кумма, суммы, доставшиеся мошенникам, различны и зависят от того, сколько денег у человек на счету. ”Как правило, мошенники забирают с банковского счета все, что оттуда можно взять, поэтому мы советуем людям пересмотреть лимиты переводов. Зачастую это единственная мера для того, чтобы избежать перевода всех денег за один раз, например, если дневной лимит будет превышен”, — сказал Кумм.

Насколько известно, мошенники говорят по-русски. Поэтому одним из способов предотвращения мошенничества будет просьба говорить по-эстонски. ”При малейшем подозрении, что речь может идти о мошенничестве, самое разумное тут же прервать звонок. Если же вы уже случайно передали данные своей карты, то нужно обязательно оповестить об этом банк и полицию”, - подчеркнул Кумм.

Дополнительная информация о различных схемах мошенничества ЗДЕСЬ.

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