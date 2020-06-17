Мошенники постоянно "разводят" жителей Эстонии: 19 000 евро за лотерейный выигрыш и другие свежие преступления

Пыхьяская префектура сообщила, что во вторник было инициировано производство в отношении представителей сайта lottoviva.com, которые в течение апреля создали у 41-мужчины неверное представление о фактических обстоятельствах. Он приобрел лотерейные билеты почти на 300 евро, и ему утверждали, что он выиграл 30 000 евро.

Для получения денег у мужчины потребовали сумму в 10% от выигрыша и плату за призовой налог. Всего мужчина выплатил более 19 000 евро, но так и не дождался обещанного выигрыша.

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В Эстонии полно доверчивых людей, готовых перевести свои деньги, а также тех, кто этим с радостью пользуется. Например, в понедельник было инициировано производство в отношении 44-летней женщины, которая использовала пароли, личные и банковские данные своих близких, чтобы в интернете взять быстрые займы, использую их личные данные. Женщина заключила договоры о займах почти на 10 000 евро.

В тот же день инициировали уголовное производство, потому что на торговой платформе u-i-group.com маклер создал неверное представление о фактических обстоятельствах у 32-летнего мужчины, которые сделал платежи в криптовалютной торговой среде на 5000 евро.

Kuvataõmmis

9 июня полиции поступило сообщение, что с банковского счета жителя Тарту без его ведома были совершены переводы и сделки на большие суммы. Первоначальный ущерб составляет 6198 евро.

Днем ранее в полицию обратился предприниматель, который хотел приобрести у зарубежного предприятия большую партию рабочих перчаток. после заключения сделки и перевода денежных средств выяснилось, что это был обман. Заказчик до сих пор не получил ни приобретенные перчатки, ни потраченные деньги. Первоначальный ущерб составляет 10 125 евро.

В начале июня жертвой мошенников стала 37-летняя женщина, которая хотела взять кредит, введя свои данные на сайте futurewisefinance.com. Для получения кредита она должна была предъявить копию удостоверяющего личность документа, выписку с банковского счета, счет за коммунальные платежи и оплатить расходы на регистрацию и декларацию кредита на 375 евро. После денежного перевода женщина не получила желаемый кредит, но и переведенные деньги ей также не вернули.