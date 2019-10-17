Мошенники пообещали жительнице Таллинна крупный выигрыш в лотерею и выманили у нее более 5000 евро

Пыхьяская префектура Департамента полиции и погранохраны сообщает, что жертвой мошенничества стала живущая в Таллинне женщина. 35-летней таллиннке 9 августа позвонили и сказали, что она выиграла в лотерею. Женщина растерялась и согласилась перевести крупные суммы на счета мошенников за границей. Всего у несчастной жертвы выманили целых 5400 евро.
Речь идет о распространенной мошеннической схеме, которую мошенники используют уже долгие годы. Людям отправляют электронные письма с ложным содержанием или звонят. Обещают большое наследство, выигрыш в лотерею или нечто подобное. Закавыка в том, что для получения обещанной наживы нужно сперва раскошелиться самому.
Когда доверчивый гражданин "выдоен", переходят к новой жертве. Следует помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке и просто так никто от крупной суммы не отказывается.
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