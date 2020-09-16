16.09.2020, 16:32

Мошенники под видом Swedbank выманили у жительницы Палдиски свыше 3000 евро

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EurodFoto: Madis Veltman

15 сентября в полицию поступило сообщение, что 64-летняя женщина, проживающая на улице Садама в Палдиски, получила звонок с номера Swedbank 631 0310, и ей сообщили, что мошенники пытаются сделать перевод с ее счета.

На самом деле сотрудниками банка как раз и прикидывались сами мошенники, который посоветовали женщине заблокировать счет, чтобы остановить мошенников. Для этого нужно сказать номер пользователи и подтвердить PIN-код, сказали они женщине.

Ничего не подозревающая жертва сообщила данные мошенникам, а позже обнаружила, что с ее счета пропало 3110 евро.

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