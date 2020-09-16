Мошенники под видом Swedbank выманили у жительницы Палдиски свыше 3000 евро

На самом деле сотрудниками банка как раз и прикидывались сами мошенники, который посоветовали женщине заблокировать счет, чтобы остановить мошенников. Для этого нужно сказать номер пользователи и подтвердить PIN-код, сказали они женщине.

Ничего не подозревающая жертва сообщила данные мошенникам, а позже обнаружила, что с ее счета пропало 3110 евро.