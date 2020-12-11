Мошенники обманули жителя Таллинна на 8500 евро

Таллиннская полиция возбудила 10 декабря уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стал 50-летний мужчина.

Пострадавшему позвонили с номера Swedbank, звонящий представился работником банка и попросил мужчину аутентифицировать себя с помощью pin-кодов.

Позже выяснилось, что со счета мужчины пропали 8500 евро.

Крупные эстонские банки отмечают, что самое важное помнить: банк никогда не запрашивает у клиента номер счета и реквизиты платежной карточки — номер карточки и CVC-код на обратной стороне карточки. Банк также не запрашивает пароли доступа в интернет-банк. Если вы получили такой звонок, это совершенно определенно — не сотрудник банка, и вы должны немедленно сообщить об этом банку и полиции.

Более подробно о том, как не стать жертвой таких мошенников, читайте ЗДЕСЬ.