07.08.2019, 14:35
Мошенники обманули по телефону на 7000 евро мужчину из Нарвы
Как сообщила полиция, вчера мошенники позвонили 53-летнему жителю Нарвы, у которого им удалось вытянуть около 7000 евро.
Как сообщила полиция, вчера мошенники позвонили 53-летнему жителю Нарвы, у которого им удалось вытянуть около 7000 евро.
По словам потерпевшего, с ним по телефону связались из фирмы "Щит и меч" и предложили возможность заработать.
Мужчина передал звонившему свои личные данные и предоставил доступ к банковскому счету.
Злоумышленники опустошили счет жертвы, а также оформили на имя мужчины два кредита и затем перевели эти деньги на чужой счет.
Общий ущерб составляет около 7000 евро.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Ушедшая в монастырь певица рассказала о гибельном пути Фриске
«Не зря руки отрубил»: на Грачеву обрушились в соцсетях
Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород
Легионер ФК «Астана» оказался дороже всего состава соперника