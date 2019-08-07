Мошенники обманули по телефону на 7000 евро мужчину из Нарвы

По словам потерпевшего, с ним по телефону связались из фирмы "Щит и меч" и предложили возможность заработать.

Мужчина передал звонившему свои личные данные и предоставил доступ к банковскому счету.

Злоумышленники опустошили счет жертвы, а также оформили на имя мужчины два кредита и затем перевели эти деньги на чужой счет.

Общий ущерб составляет около 7000 евро.