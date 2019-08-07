07.08.2019, 14:35

Мошенники обманули по телефону на 7000 евро мужчину из Нарвы


rus.delfi.ee
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LG mobiiltelefon
LG mobiiltelefonFoto: Ilmar Saabas

Как сообщила полиция, вчера мошенники позвонили 53-летнему жителю Нарвы, у которого им удалось вытянуть около 7000 евро.

По словам потерпевшего, с ним по телефону связались из фирмы "Щит и меч" и предложили возможность заработать.

Мужчина передал звонившему свои личные данные и предоставил доступ к банковскому счету.

Злоумышленники опустошили счет жертвы, а также оформили на имя мужчины два кредита и затем перевели эти деньги на чужой счет.

Общий ущерб составляет около 7000 евро.

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