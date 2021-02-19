Мошенники обманули эстонское предприятие: 33 000 евро ушли на подставной счет

Мошенники получили доступ к электронной почте партнерского предприятия и в выставленном от его лица счете изменили номер банковского счета, поэтому сааремааское предприятие и не заподозрило ничего. В итоге 33 000 евро ушли на подставной счет.

Для выяснения точных деталей произошедшего было инициировано уголовное производство.

Причем данный инцидент — не единственный случай подобного мошенничества, имевший место в Курессааре на прошлой неделе. У другого местного предприятия мошенники также пытались выманить деньги с помощью подставного счета.