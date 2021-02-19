Мошенники обманули эстонское предприятие: 33 000 евро ушли на подставной счет(1)
Мошенники сделали подставной счет, на который предприятие из Сааремаа, не подозревая подвоха, перевело 33 000 евро, передает Meie Maa.
Мошенники сделали подставной счет, на который предприятие из Сааремаа, не подозревая подвоха, перевело 33 000 евро, передает Meie Maa.
Мошенники получили доступ к электронной почте партнерского предприятия и в выставленном от его лица счете изменили номер банковского счета, поэтому сааремааское предприятие и не заподозрило ничего. В итоге 33 000 евро ушли на подставной счет.
Для выяснения точных деталей произошедшего было инициировано уголовное производство.
Причем данный инцидент — не единственный случай подобного мошенничества, имевший место в Курессааре на прошлой неделе. У другого местного предприятия мошенники также пытались выманить деньги с помощью подставного счета.
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