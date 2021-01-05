Мошенники обманули 70-летнего жителя Таллинна на 10 000 евро

Как сообщает Пыхьяская префектура Департамента полиции и погранохраны, 30 декабря пожилому таллиннцу позвонил мужчина, представившийся работником банка и спросил банковские данные пострадавшего.

Неизвестный позвонил с номера +37263101310 и сообщил, что со счета мужчины сняты 300 евро и его счет нужно заблокировать. После чего попросил банковские данные и трижды послал потерпевшему коды Smart-ID, которые мужчина подтвердил.

Позже с банковского счета таллиннца, проживающего в Пыхья-Таллинне на улице Лыйме, исчезли 10 000 евро.

Полиция напоминает, что нельзя никому давать свои банковские данные, PIN-коды и пароли интернет-банка.

Не вводите необдуманно данные своей кредитной (дебетной) карточки или банковские пароли, если у вас их запрашивают. Банк никогда не делает это по электронной почте или по телефону!

Если есть сомнения — звоните сами в свой банк и перепроверяйте информацию.

Если вы стали жертвой мошенничества, сообщите об этом в полицию. Тем самым вы защитите себя и других.