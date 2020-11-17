Мошенники не дремлют: у женщины выманили 3000 евро, а у мужчины — целых 17 000!

16 ноября было инициировано производство в отношении того, что 53-летнюю женщину ввели в заблуждение насчет фактических обстоятельств на сайте lottoviva.com. Женщина купила лотерейные билеты через сайт paybillbox.com и спустя пару недель ей составили неправильное впечатление, будто часть ее билетов оказалась выигрышной и представители lottoviva.com перевели женщине один раз 21 евро.

Затем женщина заметила, что один ее билет выиграл 32 000 евро, для получения которых она должна уплатить 10% от выигрышной суммы. Женщина заплатила фирме-посреднику платежей Monese LTD 3210 евро, но свой выигрыш так и не получила, а под различными предлогами с нее требовали новые суммы. Общий ущерб достиг 3400 евро.

16 ноября также было инициировано производство в отношении того, что 34-летнего мужчину ввели в заблуждение насчет фактических обстоятельств на сайте titantradeclub.com и он со своих счетов сделал через различные фирмы-посредники криптовалютных платежей выплаты на общую сумму в 16 590 евро. Обещанные выплаты с сайта он так и не получил, а у него требовали под различными предлогами новые суммы.

В тот же день было инициировано производство в отношении инцидента, когда 45-летнему мужчине позвонили с номера телефона Swedbank и сообщили, что с его счета происходит мошенническое снятие денег, которое надо остановить. Мужчина передал свои коды PIN и позже обнаружил, что сего счета исчезло более 3000 евро.