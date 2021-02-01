Мошенники лишили двух нарвитянок значительных сумм. Какие легенды они использовали?

Обоим женщинам позвонили мошенники, которые представились сотрудниками банка, и сообщили, что на счетах пострадавших произошли сомнительные сделки. Мошенники попросили пострадавших ввести ПИН-коды Smart-ID под предлогом восстановления защиты банковского счета. Со счета 67-летней женщины сняли 2653 евро, со счета 43-летней женщины — 1305 евро.

"В одном случае жертве сказали, что на счету была "попытка списания денег", а в другом случае, что счета переводятся деньги в другую страну и сделку надо заблокировать. Мошенники могут сказать также, что кто-то пытается заплатить с вашего счета в интернет-магазине или предоставить другую легенду. Что бы вам не рассказали, помните, PIN-коды и другие личные данные таким способом вымогают только мошенники", — говорит руководитель участковых и молодежных полицейских города Нарва Кальмер Янно.

Для выяснения обстоятельств данных происшествий начаты уголовные делопроизводства по статье о компьютерном мошенничестве.

"Хотя может показаться, что об этих мошенничествам известно всем, просим еще раз обсудить эту тему со своими близкими, особенно с пожилыми людьми, у которых есть смартфоны с установленными на них приложениями Smart-ID или Mobiil-ID, — советует Янно. — Возможно, если смысл пересмотреть лимиты сумм, которые можно перевести с вашего счета за один раз и за сутки. Но самый верный способ защитить себя от мошенничества — сразу прервать разговор, как только кто-то „из банка” начинает пугать вас сомнительными сделками и предлагать помощь в их предотвращении".

Янно напоминает, что если вам позвонили якобы из банка, следует помнить, что сотрудники банка не просят ввести ПИН-2 или не спрашивают CVC-код карты.

„В случае, когда вы сами лично позвонили своему банку настоящие сотрудники банка могут для аутентификации попросить ввести клиента ПИН1, но такой звонок инициирует сам клиент и знает, куда и зачем он звонит", — говорит полицейский.

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