28.12.2020, 20:05

Мошенники как с цепи сорвались: за неполный день полиция получила десяток сообщений о лжеработниках Swedbank

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IFA mess 2015 Berliinis
IFA mess 2015 BerliinisFoto: Hans Lõugas

Мошенники, звонящие людям и представляющиеся сотрудниками Swedbank, вновь резко активизировались, сообщила в понедельник в 15 часов на своем аккаунте в Twitter полиция.

"Только в течение сегодняшнего дня мы получили десяток сообщений о случаях, когда людям звонил якобы работник Swedbankk и спрашивал данные для доступа к банковскому счету", — пишет полиция.

"Свои банковские данные нельзя никому сообщать", — в очередной раз призывает полиция.

Руководитель отдела клиентского обслуживания Swedbank Эде Раагметс обращает внимание жителей Эстонии: нельзя подтверждать приходящие запросы на аутентификацию через mobiil-ID или Smart-ID или подтверждать своим кодом какие-либо сделки, если вы на самом деле никаких сделок не производили.

Swedbank на своей интернет-странице тоже предупреждает, что вновь распространяются мошеннические звонки. Звонят, якобы, от имени банка и сообщают, что замечено неправомерное использование карточки. Спрашивают номер банковской карточки клиента и CVC-код (трёхзначный код на обратной стороне карточки). Swedbank не имеет к этим звонкам никакого отношения.

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Swedbank напоминает, что банк никогда не запрашивает у своих клиентов такие данные. Если клиент получил такой звонок, то ни в коем случае не следует передавать данные своей карточки. Если же клиент случайно передал мошенникам данные своей карточки, следует обязательно уведомить об этом банк (по телефону 6 310 310) и закрыть свою карточку.

Swedbank просит передать это предупреждение своим близким и друзьям.

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