Мошенники как с цепи сорвались: за неполный день полиция получила десяток сообщений о лжеработниках Swedbank

"Только в течение сегодняшнего дня мы получили десяток сообщений о случаях, когда людям звонил якобы работник Swedbankk и спрашивал данные для доступа к банковскому счету", — пишет полиция.

"Свои банковские данные нельзя никому сообщать", — в очередной раз призывает полиция.

Руководитель отдела клиентского обслуживания Swedbank Эде Раагметс обращает внимание жителей Эстонии: нельзя подтверждать приходящие запросы на аутентификацию через mobiil-ID или Smart-ID или подтверждать своим кодом какие-либо сделки, если вы на самом деле никаких сделок не производили.

Ainuüksi tänase päeva jooksul oleme saanud kümmekond teadet juhtumitest, kus inimesele on helistanud väidetav Swedbanki töötaja ja küsinud konto ligipääsuandmeid. Ära anna oma andmeid mitte kunagi mitte kellelegi! #Politsei pic.twitter.com/5E5W2q2D5U — Politsei (@Politsei) December 28, 2020

Swedbank на своей интернет-странице тоже предупреждает, что вновь распространяются мошеннические звонки. Звонят, якобы, от имени банка и сообщают, что замечено неправомерное использование карточки. Спрашивают номер банковской карточки клиента и CVC-код (трёхзначный код на обратной стороне карточки). Swedbank не имеет к этим звонкам никакого отношения.

Swedbank напоминает, что банк никогда не запрашивает у своих клиентов такие данные. Если клиент получил такой звонок, то ни в коем случае не следует передавать данные своей карточки. Если же клиент случайно передал мошенникам данные своей карточки, следует обязательно уведомить об этом банк (по телефону 6 310 310) и закрыть свою карточку.

Swedbank просит передать это предупреждение своим близким и друзьям.