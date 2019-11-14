Мошенник обманывал людей с помощью сувенирных купюр. Полиция установила личность подозреваемого

7 ноября полиция предъявила 29-летнему мужчине подозрение в том, что 28 октября он подошел к дальнобойщику, который стоял на парковке в Нарве, на улице Таллиннское шоссе, и попросил разменять купюру ценностью в 100 евро. Только позже водитель обнаружил, что ему дали сувенирную купюру. Похожий случай произошёл через два дня, 30 октября, когда в магазине, который расположен на улице Тулевику в Нарве, заплатили за товар сувенирной купюрой.

”Довольно быстро мы поняли по собранной информации, что у нас имеются все основания подозревать жителя Нарвы, который недавно вышел из тюрьмы, где он нес наказание за подобные деяния,” — прокомментировала старший следователь Нарвского отделения полиции Яна Дюна.

Мужчину задержали и по ходатайству Вируской окружной прокуратуры суд выдал разрешение на взятие его под стражу сроком до двух месяцев.

Старший следователь Яна Дюна сказала, что использование сувенирных купюр в качестве денежных средств, встречалось и ранее как в Вирумаа, так и в других регионах. ”По этой причине надо быть предельно внимательными особенно если кто-то просит на улице разменять деньги,” — советует полицейский.

”В магазине же хорошо иметь специальное устройство для проверки денежных купюр,” — добавила Яна Дюна.