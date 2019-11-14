14.11.2019, 13:30

Мошенник обманывал людей с помощью сувенирных купюр. Полиция установила личность подозреваемого

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Мошенник обманывал людей с помощью сувенирных купюр. Полиция установила личность подозреваемого
Pixabay

В октябре этого года в Нарве было выявлено два случая использования сувенирных денежных купюр. В одном случае мужчина попросил разменять купюру 100 евро, и только позже пострадавший обнаружил, что он разменял сувенирную купюру. Во втором случае сувенирную купюру использовали при покупке товара в магазине. Для выяснения обстоятельств полиция начала уголовное делопроизводство. Собранные в ходе следствия данные привели к задержанию подозреваемого, который на данный момент взят по разрешению суда под стражу.

7 ноября полиция предъявила 29-летнему мужчине подозрение в том, что 28 октября он подошел к дальнобойщику, который стоял на парковке в Нарве, на улице Таллиннское шоссе, и попросил разменять купюру ценностью в 100 евро. Только позже водитель обнаружил, что ему дали сувенирную купюру. Похожий случай произошёл через два дня, 30 октября, когда в магазине, который расположен на улице Тулевику в Нарве, заплатили за товар сувенирной купюрой.

”Довольно быстро мы поняли по собранной информации, что у нас имеются все основания подозревать жителя Нарвы, который недавно вышел из тюрьмы, где он нес наказание за подобные деяния,” — прокомментировала старший следователь Нарвского отделения полиции Яна Дюна.

Мужчину задержали и по ходатайству Вируской окружной прокуратуры суд выдал разрешение на взятие его под стражу сроком до двух месяцев.

Старший следователь Яна Дюна сказала, что использование сувенирных купюр в качестве денежных средств, встречалось и ранее как в Вирумаа, так и в других регионах. ”По этой причине надо быть предельно внимательными особенно если кто-то просит на улице разменять деньги,” — советует полицейский.

”В магазине же хорошо иметь специальное устройство для проверки денежных купюр,” — добавила Яна Дюна.

По словам прокурора Вируской окружной прокуратуры Вероники Лаур, подозреваемый и ранее наказывался несколько раз в уголовном порядке.

”Прокуратура ходатайствовала о взятии его под стражу, так как он ранее уже наказывался за аналогичные преступления. Из тюрьмы он освободился в середине октября и после этого совершил новые преступления. Это означает, что он не сделал выводов, и поэтому есть риск, что он продолжит совершать новые преступления", — добавила прокурор.

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