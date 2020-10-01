Мошенник нехитрым способом лишил эстонскую фирму 40 000 евро

В конце сентября мошенники обманули работающую в Харьюмаа компанию на 40 000 евро, сообщила Пыхьяская префектура Департамента полиции и погранохраны.
30 сентября полиции сообщили, что неизвестный человек, используя почтовый ящик электронной почты бизнес-партнера пострадавшей фирмы, прислал последней поддельный счет на предоплату.
В результате фирма перевела 24 сентября на банковский счет, который принадлежал не бизнес-партнеру, 40 000 евро.
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