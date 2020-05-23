Мошенничество во время коронавируса: предлагают как вакцину, так и "бесплатных" попугаев

"Виды мошенничества со временем остались по большей части такими же, но их приспосабливают по мере необходимости", — пояснил ведущий следователь Нарвского отделения полиции Сергей Масленников.

В последнее время было множество случаев, где человеку предлагают выгодно товар или даже бесплатно домашних животных. Просят только оплатить таможенные сборы, страхование или какой-нибудь другой платеж. Например, был ряд случаев, где люди хотели купить породистых щенков стоимостью ощутимо ниже рыночной цены или бесплатно получить попугая. "В случае объявлений как со щенками, так и с попугаем была легенда, что эти животные находятся за границей и покупателю нужно оплатить также транспортные и другие расходы. Обычно имеющиеся в объявлении фотографии скачаны из интернета, и этого животного, очевидно, и не существует", — рассказал Масленников.

В Идаской префектуре находится в производстве уголовное дело, главный герой которого приспособил свою схему во время пандемии коронавируса и начал вместо одежды предлагать защитные маски. История началась осенью прошлого года, когда в полицию начали поступать заявления от живущих в разных местах Эстонии людей, которые заказали по опубликованному на портале объявлений Okidoki объявлению частного лица различные вещи, например детскую одежду, но не получили товар. Весной, уже во время чрезвычайного положения, поступили заявления о том, что люди хотели через этот же портал купить защитные маски, но тоже не получили товар. Ущерб достигал сотен евро.

Хотя объявления были с разными именами пользователей, следователи Нарвского отделения полиции установили, что за объявлениями стоит ранее наказанная в уголовном порядке 46-летняя жительница Нарвы. В отношении женщины начали уголовное производство по статье о мошенничестве. "Хотя она предлагала разный товар и под разными именами, у всех объявлений была общая черта — товар продавали намного дешевле рыночной цены. Второй привлекший внимание момент был в том, что имя пользователя и имя получателя денег не совпадали: мошенница использовала банковский счет своего несовершеннолетнего ребенка", — пояснил Масленников.