Мошеннические электронные письма от имени SEB продолжают поступать. Ни в коем случае не давайте свои PIN-коды!

Ранее банк SEB сообщал о мошеннических электронных письмах, в которых от имени SEB просят пройти по ссылке и выполнить вход. Банк сообщает, что письма продолжают поступать, и просит клиентов ни в коем случае не давать мошенникам свои PIN-коды.
"Мы получили информацию о том, что мошенники снова рассылают письма от имени банка. Напоминаем, что следует быть осторожными, открывая ссылки в электронных письмах и проверять достоверность страницы, на которую ведет ссылка. Так же не стоит вводить PIN 2, если Вы сами не инициировали сделку. Более подробную информацию о том, как распознать письмо мошенников, можно узнать в содержании нашего поста. Пожалуйста, предупредите о действиях мошенников и своих близких!" — пишет SEB в Facebook.
Как ранее писал SEB, электронные письма, в которых от имени SEB Банка просят пройти по ссылке и выполнить вход, это попытка заполучить пароли. Чтобы не стать жертвой мошенников, будьте предельно осторожны используя присланные Вам ссылки и передавая свои личные данные по электронной почте и другим каналам. Предупредите своих близких о действиях мошенников!
Мошенники используют все больше возможностей чтобы сделать свои письма наиболее похожими на высылаемые банком письма. Например, в мошеннических письмах отображается принадлежащий банку адрес отправителя info@seb.ee и используется подпись руководителя сферы розничного банковского обслуживания SEB Банка Айнара Леппянена.
Банк обращает внимание, что в случае электронного письма помимо адреса отправителя можно проверить и другие параметры, помогающие убедиться в достоверности письма:
в письме указана ссылка и при прохождении по ней открывается страница, очень похожая на страницу интернет-банка: следует всегда удостовериться, что в адресной строке указан домен seb.ee и в случае подозрений можно проверить сертификат страницы (сертификат должен быть выдан предприятию AS SEB Pank);
запрашивается конфиденциальная информация (например, данные кредитной карты). В случае использования Smart-ID важно помнить, что не следует подтверждать действие, которое Вы сами не инициировать;
стиль письма, ошибки — письма мошенников часто с грамматическими ошибками и нелогично сформулированы.
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