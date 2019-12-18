Мошеннические электронные письма от имени SEB продолжают поступать. Ни в коем случае не давайте свои PIN-коды!

"Мы получили информацию о том, что мошенники снова рассылают письма от имени банка. Напоминаем, что следует быть осторожными, открывая ссылки в электронных письмах и проверять достоверность страницы, на которую ведет ссылка. Так же не стоит вводить PIN 2, если Вы сами не инициировали сделку. Более подробную информацию о том, как распознать письмо мошенников, можно узнать в содержании нашего поста. Пожалуйста, предупредите о действиях мошенников и своих близких!" — пишет SEB в Facebook.

Kuvataõmmis

Как ранее писал SEB, электронные письма, в которых от имени SEB Банка просят пройти по ссылке и выполнить вход, это попытка заполучить пароли. Чтобы не стать жертвой мошенников, будьте предельно осторожны используя присланные Вам ссылки и передавая свои личные данные по электронной почте и другим каналам. Предупредите своих близких о действиях мошенников!

Мошенники используют все больше возможностей чтобы сделать свои письма наиболее похожими на высылаемые банком письма. Например, в мошеннических письмах отображается принадлежащий банку адрес отправителя info@seb.ee и используется подпись руководителя сферы розничного банковского обслуживания SEB Банка Айнара Леппянена.