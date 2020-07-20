Молодой украинец с похожим на оружие предметом в руках напугал людей у автозаправки

Полиция отреагировала большими силами. Выяснилось, что речь идет о 18-летнем гражданине Украины.

По словам руководителя патрульной службы Раплаского отделения полиции Маргуса Калдма, центр тревоги получил сообщение около 17 часов. Звонивший сообщил, что на скамейке возле автозаправочной станции сидит мужчина с похожим на оружие предметом в руках .

”Отреагировавший на вызов полицейский патруль задержал мужчину на месте и выяснил, что речь идет о воздушном ружье. Патрульные полицейские доставили 18-летнего гражданина Украины в полицейский участок для выяснения обстоятельств. В отношении мужчины было возбуждено производство о проступке на основании статьи закона об оружии, устанавливающей порядок ношения оружия”, — рассказал Калдма.

Один из местных жителей сказал Delfi, что на место прибыли и сотрудники службы быстрого реагирования. Калдма отметил, что на подобные сообщения полиция всегда реагирует усиленным составом, поскольку обычно неясно, о каком оружии идет речь и насколько реальна угроза.

Страж порядка пояснил, что по закону владелец оружия в общественном месте должен носить его так, чтобы другие его не видели и чтобы невозможно было нанести кому-то урон, а также таким образом, чтобы оружие не могло потеряться или оказаться в руках другого человека.