Молодой мужчина на велосипеде врезался в бордюр, упал и в итоге умер
Утром 8 января возле дома на улице Валликраави в Раквере было найдено тело 34-летнего мужчины.
Утром 8 января возле дома на улице Валликраави в Раквере было найдено тело 34-летнего мужчины.
Собранные к настоящему моменту данные указывают на то, что смерть могла наступить в результате аварии. По предварительным данным, поздно вечером 7 января мужчина на велосипеде ехал вниз с горки по улице Валлимяэ, наехал на бордюрный камень и упал. После этого он добрался до дома, возле которого его и нашли мертвым.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Была проведена и экспертиза, но ее результаты еще не готовы.
По данным Delfi, речь идет о бывшем игроке волейбольного клуба Rakvere Хендрике Курике. Последний раз он играл на высшем уровне в сезоне 2015/2016.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Татьяна Тарасова: «Всем встать! Такого не было никогда в мире!»
«Дом ужасов» под Гатчиной: жена дала показания
Предсмертный пост украинской стюардессы с «Боинга» потряс Сеть
Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал: подробности трагедии