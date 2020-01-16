Молодой мужчина на велосипеде врезался в бордюр, упал и в итоге умер

Собранные к настоящему моменту данные указывают на то, что смерть могла наступить в результате аварии. По предварительным данным, поздно вечером 7 января мужчина на велосипеде ехал вниз с горки по улице Валлимяэ, наехал на бордюрный камень и упал. После этого он добрался до дома, возле которого его и нашли мертвым.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Была проведена и экспертиза, но ее результаты еще не готовы.

По данным Delfi, речь идет о бывшем игроке волейбольного клуба Rakvere Хендрике Курике. Последний раз он играл на высшем уровне в сезоне 2015/2016.