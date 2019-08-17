Молодой человек устроил в Таллиннском аэропорту дебош

Очевидец рассказал Delfi, что охранники прижали матерящегося по-русски молодого человека к полу. Парень не унимался, вырывался и кричал.

Как сообщила Delfi пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Мария Гоняк, полиция получила вызов в 20:47, после того, как служба безопасности аэропорта взяла под контроль агрессивное поведение молодого человека. Полиция доставила его в медицинское учреждение.

По словам очевидца, дебошир был сильно пьян. До того, как его задержали, он прыгнул через стойку.