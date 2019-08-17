17.08.2019, 20:21

Молодой человек устроил в Таллиннском аэропорту дебош

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rus.delfi.ee
EST 10
Молодой человек устроил в Таллиннском аэропорту дебош
Tallinna lennujaamFoto: Ilmar Saabas

Вчера около 21 часа в Таллиннском аэропорту 18-летний молодой человек устроил дебош.

Очевидец рассказал Delfi, что охранники прижали матерящегося по-русски молодого человека к полу. Парень не унимался, вырывался и кричал.

Как сообщила Delfi пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Мария Гоняк, полиция получила вызов в 20:47, после того, как служба безопасности аэропорта взяла под контроль агрессивное поведение молодого человека. Полиция доставила его в медицинское учреждение.

По словам очевидца, дебошир был сильно пьян. До того, как его задержали, он прыгнул через стойку.

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