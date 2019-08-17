Молодой человек устроил в Таллиннском аэропорту дебош

Вчера около 21 часа в Таллиннском аэропорту 18-летний молодой человек устроил дебош.
Очевидец рассказал Delfi, что охранники прижали матерящегося по-русски молодого человека к полу. Парень не унимался, вырывался и кричал.
Как сообщила Delfi пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Мария Гоняк, полиция получила вызов в 20:47, после того, как служба безопасности аэропорта взяла под контроль агрессивное поведение молодого человека. Полиция доставила его в медицинское учреждение.
По словам очевидца, дебошир был сильно пьян. До того, как его задержали, он прыгнул через стойку.
Ушедшая в монастырь певица рассказала о гибельном пути Фриске
"Дома сиди, я сказал!": Тигран Кеосаян показал, кто в доме хозяин
«Воскресшего» Цапка поймали
Не выбрасывайте пластик, а положите в духовку и увидите результат