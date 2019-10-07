07.10.2019, 21:43

Молодой человек подозревается в правонарушении. Вы можете его опознать?

 (51)
rus.delfi.ee
EST 1
Молодой человек подозревается в правонарушении. Вы можете его опознать?
PPA

Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении личности мужчины, который может быть связан с правонарушением.

Если вы можете опознать мужчину, изображенного на фотографии, полиция просит позвонить по телефону 35 76025 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00 ) или связаться по электронной почте: aljona.platonova@politsei.ee .

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