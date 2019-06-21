Могло ли убийство таксиста в Теллискиви быть связано с таксомафией?
Уже несколько лет на улицах Таллинна между водителями такси продолжается распря, что дает полиции еще одну возможную версию для расследования сегодняшнего преступления.
Уже несколько лет на улицах Таллинна между водителями такси продолжается распря, что дает полиции еще одну возможную версию для расследования сегодняшнего преступления.
Сегодня рано утром в Таллинне произошло вооруженное нападение на двух таксистов: в результате стрельбы один из них был убит, а другой получил тяжелое ранение. Полиция подозревает в преступлении 30-летнего Райво Юримяэ, который позже застрелился. Мотив преступления неизвестен.
Полиция уже четыре года занимается действующей в Таллинне так называемой таксомафией, в причастности к которой подозревают 67 лиц.
Пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Карел Каллас сказал изданию Eesti Ekspress, что предполагаемый стрелок и пострадавшие не были связаны с уголовным делом по таксомафии.
”В случае таких тяжких преступлений проверяются все версии”, — сказал Каллас.
Расследование по таксомафии сотрудники криминальной полиции начали еще в 2015 году. Под этим термином имеется в виду группа водителей такси, которые самовольно в черте Таллинна делят между собой самые выгодные стоянки и не пускают туда других своих коллег.
В 2017 году руководитель Криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре заявил, что за два года в результате широкомасштрабной работы было задержано 9 человек, есть еще много подозреваемых. И теперь с таксомафией покончено.
В результате расследования прокуратура направила в июне этого года под суд 26 лиц. Семь человек предстанут перед судов в рамках упрощенного производства, у 19 есть возможность ходатайствовать о прекращении дела в порядке оппортунитета.
К тому же в 2017 году полиция возбудила еще одно уголовное дело против таксомафии. Работа по нему продолжается.
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