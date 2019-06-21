Могло ли убийство таксиста в Теллискиви быть связано с таксомафией?

Сегодня рано утром в Таллинне произошло вооруженное нападение на двух таксистов: в результате стрельбы один из них был убит, а другой получил тяжелое ранение. Полиция подозревает в преступлении 30-летнего Райво Юримяэ, который позже застрелился. Мотив преступления неизвестен.

Полиция уже четыре года занимается действующей в Таллинне так называемой таксомафией, в причастности к которой подозревают 67 лиц.

Пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Карел Каллас сказал изданию Eesti Ekspress, что предполагаемый стрелок и пострадавшие не были связаны с уголовным делом по таксомафии.

”В случае таких тяжких преступлений проверяются все версии”, — сказал Каллас.

Расследование по таксомафии сотрудники криминальной полиции начали еще в 2015 году. Под этим термином имеется в виду группа водителей такси, которые самовольно в черте Таллинна делят между собой самые выгодные стоянки и не пускают туда других своих коллег.

В 2017 году руководитель Криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре заявил, что за два года в результате широкомасштрабной работы было задержано 9 человек, есть еще много подозреваемых. И теперь с таксомафией покончено.

В результате расследования прокуратура направила в июне этого года под суд 26 лиц. Семь человек предстанут перед судов в рамках упрощенного производства, у 19 есть возможность ходатайствовать о прекращении дела в порядке оппортунитета.

К тому же в 2017 году полиция возбудила еще одно уголовное дело против таксомафии. Работа по нему продолжается.