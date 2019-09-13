Могло бы закончиться трагедией: молодежь угнала из Йыгева грузовик и прокатилась в Тарту

Благодаря системе отслеживания, установленной в автомобиле, полиция определила, что грузовик находится в Тарту на улице Пыллу, где его и нашли. Насколько известно Delfi, молодые люди подъехали на угнанной фуре к центру профобучения. Там, к слову, ничего о происшествии не слышали.

Сначала полиция задержала в качестве подозреваемого 20-летнего мужчину, которого отправили в арестный дом. Вскоре к нему присоединились еще двое — молодые люди 17 и 22 лет. Автомобиль вернули владельцу. Следствие выясняет обстоятельства преступления.

Ведущий следователь Тартуского отделения полиции Анита Пейпонен сообщила, что все трое были трезвыми, но какое-то внятное объяснение своим действиям дать не смогли.

"Это просто чудо, что неопытный и не имеющий водительских прав молодой человек доехал на тяжелом грузовике в утренний час пик до Тарту. Поездка такого шофера на фуре в утренние часы, когда люди идут на работу, а дети — в школу и детские сады, могла бы привести на оживленной трассе к трагическим последствиям. Счастливый случай, что безрассудное поведение молодых людей закончилось благополучно", — сказала Пейпонен.