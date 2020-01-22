Многомиллионная партия контрабандных сигарет могла предназначаться для заказчика из России

Изъятые в Эстонии 10 млн контрабандных сигарет, на уничтожение которых накануне понадобился целый рабочий день, могли предназначаться для заказчика из России, сообщили ERR в Налогово-таможенном департаменте.
О конфискации прибывшей в Эстонию из Ливана морским путем крупной партии сигарет стало известно накануне, а информация о контейнере с сигаретами марки Prince поступила в эстонскую таможню от коллег из ФРГ, передает rus.err.ee.
По оценке эстонских властей, обычно крупные контрабандные сигареты перевозят по суше, а сами табачные изделия чаще всего имеют российские, белорусские или турецкие торговые марки, однако в этом случае сигареты под брендом Prince были поддельными — это подтвердила заказанная владельцем торговой марки экспертиза в Лондоне.
"Этот случай довольно редкий, поскольку мы имеем дело с поддельным товаром. Обычно в Эстонию доставляют, мягко говоря, честный товар, который производят на официальных фабриках", — рассказал представитель Налогово-таможенного департамента Вольдемар Линно.
Качество уничтоженных сигарет определить не удалось, предположительно они предназначались для заказчика из России, при этом выявленная партия контрабандных сигарет стала крупнейшей за последние 10 лет.
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