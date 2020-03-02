02.03.2020, 18:30

"Между Россией и эвтаназией я бы выбрал эвтаназию". Взявший границу Эстонии на таран житель Петербурга получил приговор

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Кристьян Йыэвере
EST 113
"Между Россией и эвтаназией я бы выбрал эвтаназию". Взявший границу Эстонии на таран житель Петербурга получил приговор
Sergei Stepanov, NPA

Сегодня Вируский уездный суд в ходе договорного производства признал 49-летнего гражданина Российской Федерации виновным в незаконном пересечении границы Эстонской Республики и временной контрольной линии и приговорил его к трем месяцам лишения свободы.

Согласно обвинению, в ночь на 1 марта на нарвском пограничном пункте водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, ехавший со стороны России, не остановил свою машину у шлагбаума и раздвижных ворот для пограничного контроля, проигнорировал знак сотрудника полиции остановиться и продолжил движение в сторону Эстонии.

Незаконное пересечение границы предусматривает наказание в виде лишения свободы до одного года.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Марины Загорец, при определении наказания прокуратура учитывала, что речь не идет о злостном нарушителе. "У мужчины не было непосредственной цели проникнуть на территорию Эстонии с игнорированием распоряжений сотрудников правоохранительных органов. Его действия были обусловлены психическим состоянием", — пояснила Загорец.

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"У меня не было четкого плана. Когда я увидел знак "Нарва", я понял, что Эстония. У меня не было с собой документов. И я просто поехал вперёд. Если бы у меня было право выбрать Россию или эвтаназию, я бы выбрал эвтаназию. Я потерял свою востребованность, у меня масса причин. Я себя чувствую безопаснее, когда за спиной эстонская полиция, а не российская", — приводит слова подсудимого (жителя Санкт-Петербурга Анатолия Богданова) rus.err.

По словам Богданова, на российской границе он не предъявлял никаких документов, потому что проехал ее быстро. "Таран — оружие героев", — не стал вдаваться в детали нарушитель.
"Я пересек границу, понял, что в Эстонии. Была ночь, и никого на улицах не было. Я проехал несколько кварталов, вышел, остановил такси, сказал, что незаконно пересек границу и попросил вызвать полицию. Приехал патруль и меня арестовали", — добавил Богданов.

После отсидки Богданов собирается остаться в Эстонии и учить язык. "Обратно я не вернусь", — заявил нарушитель границы.

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