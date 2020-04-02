02.04.2020, 12:23
Местные жители деревни в Йыгевамма обнаружили у своего дома обгоревший труп(1)
1 апреля в 15:45 местные жители деревни Вооре в волости Муствеэ нашли около своего дома обгоревший труп 72-летнего мужчины.
1 апреля в 15:45 местные жители деревни Вооре в волости Муствеэ нашли около своего дома обгоревший труп 72-летнего мужчины.
Скорее всего, мужчина погиб из-за загоревшейся прошлогодней сухой травы. Спасатели напоминают, что огонь с горящей сухой травы может легко перекинуться на одежду человека, а дым от огня действовать удушающе.
В начале апреля прошлого года при возгорании сухой травы погибла 71-летняя женщина.
В Эстонии запрещено поджигать сухую траву круглый год, а при разведении костра нужно убедиться в безопасности.
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