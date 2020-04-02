Местные жители деревни в Йыгевамма обнаружили у своего дома обгоревший труп

Скорее всего, мужчина погиб из-за загоревшейся прошлогодней сухой травы. Спасатели напоминают, что огонь с горящей сухой травы может легко перекинуться на одежду человека, а дым от огня действовать удушающе.

В начале апреля прошлого года при возгорании сухой травы погибла 71-летняя женщина.

В Эстонии запрещено поджигать сухую траву круглый год, а при разведении костра нужно убедиться в безопасности.