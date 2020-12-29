"Merry Christmas": мошенник "поздравил" жительницу Эстонии на 4200 евро

В полицию поступило сообщение, что перед праздниками одной жительнице Тарту позвонил человек, который представился работником банка и утверждал, что на банковский счет женщины совершена атака.
Чтобы помочь, нужны были ПИН-коды. Позже женщина обнаружила, что с ее счета совершен платеж приблизительно на 4200 евро на незнакомый счет с пояснением "Merry Christmas" ("Счастливого Рождества" — прим. ред.).
Стоит знать, что работник банка не спрашивает по телефону ПИН-коды людей и не входит за клиента удаленно в его интернет-банк. Когда просят такую информацию, это должно сразу дать сигнал, что речь идет о мошеннике. Такой подозрительный звонок следует в срочном порядке завершить и сообщить о случившемся в полицию по инфотелефону 612 3000.
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