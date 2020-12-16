Меэлис Лао вновь идет под суд. Его обвиняют в поджоге Maybach

Известный в криминальных кругах Меэлис Лао вновь обвиняется прокуратурой в преступлении и в январе снова предстанет перед судом.
Меэлиса Лао обвиняют по двум статьям уголовного законодательства, одна из них предусматривает ответственность за порчу или уничтожение чужого имущества и устанавливает за это наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до пяти лет.
Другая инкриминируемая Лао статья касается незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенного группой лиц.
Фигурантами по делу являются также Юрий Маслов, Марк Рауль Лаанела и Эрмо Кунгла.
Как пишет издание Õhtuleht, Меэлиса Лао обвиняют в том, что он заказал поджог автомобиля Mercedes-Maybach, принадлежавшего Кристиану Кеснеру, прославшемуся участием в сомнительных сделках.
За год до поджога Лао и Кеснер имели общие бизнес-интересы, но затем они серьезно рассорились.
Теперь выясняется, что Лао (в то время уже объявивший себя банкротом) с подельниками решил "наказать" Кеснера.
Подробнее читайте в Õhtuleht.
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