Меэлис Лао вновь идет под суд. Его обвиняют в поджоге Maybach

Меэлиса Лао обвиняют по двум статьям уголовного законодательства, одна из них предусматривает ответственность за порчу или уничтожение чужого имущества и устанавливает за это наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до пяти лет.

Другая инкриминируемая Лао статья касается незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенного группой лиц.

Фигурантами по делу являются также Юрий Маслов, Марк Рауль Лаанела и Эрмо Кунгла.

Как пишет издание Õhtuleht, Меэлиса Лао обвиняют в том, что он заказал поджог автомобиля Mercedes-Maybach, принадлежавшего Кристиану Кеснеру, прославшемуся участием в сомнительных сделках.

За год до поджога Лао и Кеснер имели общие бизнес-интересы, но затем они серьезно рассорились.

Теперь выясняется, что Лао (в то время уже объявивший себя банкротом) с подельниками решил "наказать" Кеснера.

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