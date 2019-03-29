Мчавшийся со скоростью 160 км/ч пьяный водитель наказан 15-дневным арестом

Полицейские задержали автомобиль на 189-м километре шоссе Таллинн-Нарва в деревне Перьятси.

Автомобиль остановился после сигнала полицейских, но водитель пытался притвориться пассажиром и быстро пересел на заднее сидение", — рассказал о случившемся ведущий следователь Нарвского отделения полиции Дмитрий Наролин. Полицейские установили, что из трех находившихся в автомобиле людей за рулем был 22-летний мужчина в состоянии опьянения.

"Водитель совершил серьезное нарушение, такое поведение опасно и для него самого, и для окружающих. Несмотря на то, что у водителя нет на данный момент действующих наказаний за нарушения закона о дорожном движении, мы доставили его в суд и подали ходатайство об аресте. Суд удовлетворил ходатайство полиции и назначил водителю в качестве наказания 15 дней ареста, из которых четыре дня он отбудет сразу, а остальные частями", — сказал Дмитрий Наролин. "Так как водитель получил право на управление автомобилем менее чем год назад, вероятнее всего он будет направлен по истечению двух лет снова на экзамен".

В BMW находился и владелец автомобиля, 20-летний мужчина, которому полицией будет вынесено наказание за передачу транспортного средства человеку в состоянии опьянения, а также за употребление наркотического вещества.

"Владелец хорошо знал, что он передает управление автомобилем пьяному человеку, так как они до этого вместе употребляли алкоголь. Это безответственный поступок, который без вмешательства полиции мог иметь трагические последствия", — добавил ведущий следователь.