28.11.2020, 08:45
Мать попросила 8-летнего сына завести автомобиль. В результате пострадал 2-летний мальчик
В пятницу, 27 ноября, в 22:40 сообщили о ДТП в Пярнумаа в Синди.
В пятницу, 27 ноября, в 22:40 сообщили о ДТП в Пярнумаа в Синди.
8-летний мальчик по распоряжению матери завел для прогрева автомобиль Volvo S80, у которого другой водитель при парковке оставил включенной передачу. Машина начала двигаться, и мальчик выпрыгнул из нее.
На пути движущегося автомобиля оказался 2-летний мальчик, которого машина протащила примерно 7 метров. Автомобиль проехал еще примерно 50 метров и врезался в дерево.
Попавшего под машину ребенка отвезли в Пярнускую больницу на осмотр.
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