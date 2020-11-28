Мать попросила 8-летнего сына завести автомобиль. В результате пострадал 2-летний мальчик

8-летний мальчик по распоряжению матери завел для прогрева автомобиль Volvo S80, у которого другой водитель при парковке оставил включенной передачу. Машина начала двигаться, и мальчик выпрыгнул из нее.

На пути движущегося автомобиля оказался 2-летний мальчик, которого машина протащила примерно 7 метров. Автомобиль проехал еще примерно 50 метров и врезался в дерево.

Попавшего под машину ребенка отвезли в Пярнускую больницу на осмотр.

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