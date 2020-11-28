28.11.2020, 08:45
Мать попросила 8-летнего сына завести автомобиль. В результате пострадал 2-летний мальчик(4)
В пятницу, 27 ноября, в 22:40 сообщили о ДТП в Пярнумаа в Синди.
В пятницу, 27 ноября, в 22:40 сообщили о ДТП в Пярнумаа в Синди.
8-летний мальчик по распоряжению матери завел для прогрева автомобиль Volvo S80, у которого другой водитель при парковке оставил включенной передачу. Машина начала двигаться, и мальчик выпрыгнул из нее.
На пути движущегося автомобиля оказался 2-летний мальчик, которого машина протащила примерно 7 метров. Автомобиль проехал еще примерно 50 метров и врезался в дерево.
Попавшего под машину ребенка отвезли в Пярнускую больницу на осмотр.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Малышева назвала месяц, когда закончится эпидемия COVID
Неожиданная «правда о сovid-19» от беглого вирусолога
Молниеносная реакция Медведева на скандальное видео с Дзюбой
Как Месси отреагировал на смерть легендарного Марадоны