23.08.2020, 13:57
"Мать года" обвиняется в насилии над детьми: в понедельник суд вынесет приговор
В понедельник, 24 августа, Пярнуский уездный суд вынесет решение по уголовному делу, в котором обладательницу титула "Мать года 2013" Малле Кобин (68) обвиняют в насилии над детьми, пишет rus.err.
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