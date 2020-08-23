"Мать года" обвиняется в насилии над детьми: в понедельник суд вынесет приговор

Прокуратура требует признать женщину виновной и приговорить ее к четырем с половиной годам реального тюремного заключения. Защитник Кобин считает, что ее следует полностью оправдать. Сама женщина также не признала себя виновной.

Судебное следствие по этому делу проходило за закрытыми дверями в целях защиты частной жизни пострадавших.

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