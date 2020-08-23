23.08.2020, 13:57

"Мать года" обвиняется в насилии над детьми: в понедельник суд вынесет приговор


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Erivajadustega lapse vanemad vajavad majanduslikku ja psühholoogilist tuge.
Erivajadustega lapse vanemad vajavad majanduslikku ja psühholoogilist tuge. Foto: Raido Vint

В понедельник, 24 августа, Пярнуский уездный суд вынесет решение по уголовному делу, в котором обладательницу титула "Мать года 2013" Малле Кобин (68) обвиняют в насилии над детьми, пишет rus.err.

Прокуратура требует признать женщину виновной и приговорить ее к четырем с половиной годам реального тюремного заключения. Защитник Кобин считает, что ее следует полностью оправдать. Сама женщина также не признала себя виновной.

Судебное следствие по этому делу проходило за закрытыми дверями в целях защиты частной жизни пострадавших.

Подробнее об этом деле читайте здесь.

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