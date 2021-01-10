Массовый убийца Юрий Устименко продолжает ходатайствовать о своем переводе в российскую тюрьму

Как сообщила корреспонденту rus.err.ee пресс-секретарь Тартуских судов Аннетт Крейтсман, Устименко подал в административный суд жалобу, требуя отменить приказ Министерства юстиции от 16 сентября 2020 года и выдать ему документы, необходимые для его дальнейшей депортации в Россию.

"Решение по жалобе Тартуский административный суд примет 11 марта", — добавила пресс-секретарь.

Сбежавший из Петербургского военно-морского института им. Петра Великого бывший курсант Юрий Устименко в 2004 году был приговорен к пожизненному заключению за участие в 2002 году в ряде ограблений и убийств. На счету Устименко шесть жертв. Пятерых он убил в Эстонии, а еще одного человека — в Латвии.

Согласно эстонскому законодательству, Устименко сможет ходатайствовать о досрочном освобождении через 30 лет после взятия под стражу, то есть в 2032 году.

В случае, если его переведут в Россию, то там у него появится возможность выйти по УДО через 20 лет после взятия под стражу.