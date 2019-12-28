Массовая драка в Тарту с участием 7 человек: двоих доставили в больницу, двое сбежали с места происшествия

Предположительно, драка началась после того, как проходившая мимо дома группа людей стала бросать камни во двор. Все началось со словесной перепалки, затем конфликт перерос в драку.

Троим пострадавшим скорая оказала помощь на месте происшествия, травмы двоих мужчин — 36-летнего и 27-летнего — были более серьезные и их доставили на дополнительный медконтроль в больницу. На месте происшествия задержали 24-летнего мужчину. После были задержаны еще двое мужчин 20 и 18 лет, которые сбежали с места происшествия.

Обстоятельства происшествия выясняются. Возбуждено уголовное дело по статье о серьезном нарушении общественного порядка.