Машину разорвало пополам, рядом найдено тело 35-летнего мужчины: полиция ищет свидетелей ДТП

Для выяснения обстоятельств аварии полиция просит очевидцев ДТП связаться со следователем Пярнуского отдела полиции 5343 5613 или написать по адресу электронной почты kersti.reilent@politsei.ee.

2 января в 9.15 прохожий сообщил в Центр тревоги, что обнаружил на 4-м километре дороги Пайкузе-Таммуру деревни Сельяметса Пярнуского уезда врезавшийся в дерево автомобиль. Недалеко от автомобиля нашли тело местного жителя, 35-летнего мужчины.

Работавшая на месте происшествия инспектор Пярнуского отделения полиции Теа Талупоэг рассказала, что в результате ДТП автомобиль Mitsubishi Galant был полностью деформирован. Вероятно, ДТП произошло уже ночью.

PPA foto

„По первоначальным данным, обстановка на месте происшествия и другие обнаруженные детали дают основание полагать, что автомобиль отклонился на прямом участке дороги на обочину встречной полосы, откуда его выбросило в дерево так, что вследствие столкновения оторвалась передняя часть автомобиля. После этого машина столкнулась еще с одним деревом, в результате чего водителя выбросило из автомобиля и он получил смертельные увечья", — сказала Талупоэг.

Она добавила, что, по имеющейся на данным момент информации, водитель находился в машине один и не был пристегнут ремнем безопасности.

„Из-за предыдущего рискованного поведения мужчины он был знаком полиции, но какие факторы в сумме привели к этому трагическому случаю сейчас, выяснит следствие. Хотя у водителя были права, а шины автомобиля отвечали требованиям, вероятно, что скорость была такая, при которой водитель не смог уже контролировать автомобиль. Трезвость водителя и другие подробности будут выяснены в ходе дополнительной экспертизы", — добавила Теа Талупоэг.

PPA foto

Талупоэг подчеркнула, что хотя дорожные условия сейчас хорошие и опасность гололеда не ощущается, достаточно небольшого отклонения на обочину, снег и сугроб на которой могут неожиданно повлиять на управляемость транспортного средства.

"Чем выше скорость, тем выше риск попадания в ДТП и выше риск, что ДТП будет иметь трагические последствия. Поэтому всегда следует выбирать безопасную скорость, соответствующую дорожным условиям", — сказала онa.