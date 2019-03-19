Мартину Хельме угрожали убийством

По словам руководителя Пайдеского отделения полиции Маргуса Тоомсалу, полиция уже опросила человека, который угрожал, а также поговорила с самими Хельме.

”Далее мы решим, будет ли возбуждено дело”, — сказал Тоомсалу Delfi.

Поскольку Хельме весь день занимается коалиционными переговорами, комментариев от него получить не удалось.

Пресс-секретарь партии при этом подтвердил, что угроза действительно имела место и сегодня Хельме удалось выкроить время и побывать в участке для дачи показаний.

Точные обстоятельства выясняются.