Мартину Хельме угрожали убийством

Вице-председателю EKRE Мартину Хельме поступила угроза убийства. Политик подал соответствующее заявление в полицию.
По словам руководителя Пайдеского отделения полиции Маргуса Тоомсалу, полиция уже опросила человека, который угрожал, а также поговорила с самими Хельме.
”Далее мы решим, будет ли возбуждено дело”, — сказал Тоомсалу Delfi.
Поскольку Хельме весь день занимается коалиционными переговорами, комментариев от него получить не удалось.
Пресс-секретарь партии при этом подтвердил, что угроза действительно имела место и сегодня Хельме удалось выкроить время и побывать в участке для дачи показаний.
Точные обстоятельства выясняются.