Мартину Хельме угрожали убийством

По словам руководителя Пайдеского отделения полиции Маргуса Тоомсалу, полиция уже опросила человека, который угрожал, а также поговорила с самим Хельме.

”Далее мы решим, будет ли возбуждено дело”, — сказал Тоомсалу Delfi.

Угроза поступила вчера в социальной сети. Пайдеское отделение полиции расследует дело, потому что угрожавший Хельме в социальной сети человек живет в Ляэнемаа.

В распоряжении Delfi есть выписка из социальной сети, на основании которой Хельме обратился в полицию. Угрожавший написал о Хельме следующее: "Здравствуй, м***к! Надеемся, что твоя жизнь не будет очень длинной! Или придется ее укоротить! Дебил". ("Tere t***pea! Loodame et su elu väga pikaks ei jää!!! Või tuleb seda lühendada! Debiilik").

Поскольку Хельме весь день занимается коалиционными переговорами, комментариев от него получить не удалось.

Пресс-секретарь партии при этом подтвердил, что угроза действительно имела место и сегодня Хельме удалось выкроить время и побывать в участке для дачи показаний.