"Мальчишеские игры": в школе два ребенка избили третьего до крови

В пятницу, 13 декабря, в одной пярнуской школе одного ребенка ребенка избили два других: один того же возраста, другой на год старше.

"Мальчишеские игры" — так описали инцидент директор и учителя, утверждает один из родителей другого ученика из той школы. А между тем два школьника душили и били мальчишку — свидетели инцидента говорят, что на полу даже остались следы крови.

Директор в комментарии Delfi остается лаконичен: "У нас основная школа, тут время от времени происходит то одно, то другое". Отвечать по телефону о деталях инцидента он отказался и попросил послать вопросы по электронной почте, пообещав, что ответит через пять рабочих дней — а это уже 2 января.

Все же он отметил, что инцидент был серьезный, но полиция не приезжала. Вызывали ли ее вообще? "Советуем всем родителям в подобных случаях оповещать полицию. Это у нас обычная практика". Пярнуское отделение полиции подтвердило, что им поступало сообщение об инциденте и в связи с этим было инициировано уголовное производство.

Что же теперь школа будет делать с пострадавшим или какая в таких случаях "обычная практика", директор не рассказал. Он сообщил, что еще не говорил с родителями пострадавшего ребенка, но зато общался со второй половиной участников конфликта.

Несмотря на то, что школа присоединилась к программе ”Свободная от травли школа”, беседовавший с Delfi родитель считает, что руководство не хочет признавать наличие проблемы в школе и действительно с ней бороться — "прячут голову в песок".

Полиция отмечает, что если вы становитесь свидетелем того, как ребенок подвергается насилию со стороны других детей или взрослых, нужно незамедлительно сообщить об этом по номеру 112.

В целях защиты личных данных пострадавшего, Delfi не указывает название школы и имя директора.