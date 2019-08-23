Мальчик угрожал ножом другому ребенку на игровой площадке в Тарту

В четверг около семи часов вечера, один внимательный горожанин позвонил в Центр тревоги и сообщил, что в Тарту на игровой площадке на улице Ванамейзе один мальчик угрожает карманным ножом другому, сообщила сотрудник тартуской молодежной полиции Вероника Кивилайд.

Сам звонивший вмешался в происходящее, задержал размахивавшего ножом мальчика и передал его полицейским.

"Полиция провела беседу с обоими мальчиками, отобрала нож и затем передала их родителям, - сообщила Кивилайд. Дальнейшим выяснением причин ссоры займется молодежная полиция.

Полиция благодарит тех неравнодушных людей, которые обращают внимание на слишком шумные ссоры детей, распитие спиртного на детских площадках или порчу общественного инвентаря.