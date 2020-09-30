"Маклеры" выманили у жительницы столичного Хааберсти 10 000 евро

Во вторник полиции сообщили о том, что маклеры одной торговой платформы ввели 27-летнюю жительницу таллиннского района Хааберсти в заблуждение относительно оказываемых ими услуг.
Женщине предложили с помощью маклеров получать прибыль от торговли на финансовых рынках.
Женщина перевела со своего банковского счета через онлайн-сервис обмена цифровых валют Kraken торговой платформе 10 000 евро. Деньги женщина забрать уже не смогла. Более того, от нее требовали под различными предлогами дополнительных перечислений.
Все обстоятельства случившегося выяснит следствие.
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