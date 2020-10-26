Лжеработники банков облегчили счета двух жителей Ласнамяэ на много сотен евро

23 октября было начато уголовное делопроизводство по статье Пенитенциарного кодекса о мошенничестве. 36-летнему проживающему в Ласнамяэ мужчине позвонили, якобы, из Swedbank. Житель Ласнамяэ сказал, что он является клиентом не Swedbank, а банка SEB. Тогда звонящий ему мужчина сообщил, что он "на самом деле" является работников SEB. После этого "сотрудник SEB" начала убеждать мужчину в том, что с его счета кто-то пробует снять деньги и если владелец счета хочет заблокировать сделку, надо ввести признак пользователя своего интернет-банка. После его он обнаружил, что со счета пропали 460 евро.

Также 23 октября в полицию обратилась 45-летняя женщина и сообщила, что 16 октября ей позвонила женщина и представилась сотрудницей Swedbank. Звонящая сообщила, что со счета через Литву пытаются снять 300 евро и требуется дополнительная защита. Под этим предлогом женщину попросили ввести коды Smart-ID. Позже оказалось, что звонила мошенница и со счета пропало 800 евро.

Если вам позвонили из банка и просят назвать признак пользователя вашего интернет-банка или ввести пин-коды или коды Mobiil-ID или Smart-ID, ни в коем случае этого не делайте, даже если вас пытаются убедить, что на вашем счету происходят сомнительные сделки — это мошенничество, призывает полиция.

"Если вам позвонили, якобы, из банка, сохраняйте спокойствие, выслушайте внимательно, что вам говорят, и не надо за звонящего "заполнять пробелы" в истории — не надо мошенникам подсказывать информацию о себе. Ваш банк, если вам на самом деле надо будет с вами связаться, не будет спрашивать признаки пользователя, ПИН-коды и другую подобную информацию, — говорит руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре. — Прервите такой звонок и сообщите о нем в свой банк и в полицию".