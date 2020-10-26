Лжеработники банков облегчили счета двух жителей Ласнамяэ на много сотен евро

23 октября было возбуждено дело по заявлению проживающего в Ласнамяэ 36-летнего мужчины, которому 19 октября прозвонил неизвестный и представился работником Swedbank.

Заявитель сказал неизвестному, что не является клиентом этого банка, что его банк SEB. На что звонивший ответил, что на самом деле он - работник SEB. И звонит потому, что прямо сейчас кто-то пытается с его счета перевести деньги, и если заявитель хочет сделку брокировать, то он должен немедленно ввести свои данные интернет-банка. Заявитель передал звонившему свои данные и позже обнаружил, что с его счета сняты деньги в сумме 460 евро.

В тот же день (23 октября) живущая в Ласнамяэ женщина сообщила полиции, что 16 октября ей позвонила женщина и тоже представилась работником Swedbank. Звонившая сказала, что со счета заявителя пытались через Литву снять деньги в сумме 300 евро, и банковскому счету теперь требуется дополнительная защита. Для этого неизвестная попросила у жительницы Таллинна дважды ввести коды Smart-ID. Позже выяснилось, что речь шла о мошенничестве, и со счета заявительницы был сделан перевод в сумме 800 евро.