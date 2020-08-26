26.08.2020, 14:41
Лжеработники банка вновь дали о себе знать: жительница Таллинна осталась без 900 евро
Во вторник вновь был зарегистрирован случай мошенничества, когда злоумышленник ввел жертву в заблуждение, представившись работником банка.
Во вторник вновь был зарегистрирован случай мошенничества, когда злоумышленник ввел жертву в заблуждение, представившись работником банка.
Как сообщила Пыхьяская префектура Департамента полиции и погранохраны, 25 августа полиции сообщили о новом случае мошенничества, в результате которого обманутой оказалась жительница Мустамяэ .
58-летней женщине позвонил якобы работник Swedbank, который попросил ее передать ему PIN-коды. Позже женщина обнаружила, что с ее счета пропали 900 евро.
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