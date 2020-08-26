Лжеработники банка вновь дали о себе знать: жительница Таллинна осталась без 900 евро

Как сообщила Пыхьяская префектура Департамента полиции и погранохраны, 25 августа полиции сообщили о новом случае мошенничества, в результате которого обманутой оказалась жительница Мустамяэ .

58-летней женщине позвонил якобы работник Swedbank, который попросил ее передать ему PIN-коды. Позже женщина обнаружила, что с ее счета пропали 900 евро.