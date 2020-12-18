Лжеработники банка продолжают обманывать жителей Эстонии на тысячи евро

17 декабря в полицию поступило сообщение о том, что проживающему в столичном районе Астангу 41-летнему мужчине позвонили якобы из Swedbank и сказали, что в связи с мошенничеством нужно заблокировать банковский счет. Потерпевший сказал звонившему, что на его счету недостаточно денег и что он использует банк SEB. Через некоторое время ему позвонили якобы с банка SEB и сказали, что со счетом нужно произвести манипуляции по безопасности. Мужчина ввел на своем телефоне ПИН-код, а позже обнаружил, что с его счета совершен денежный перевод на 1600 евро.

16 декабря начато производство по факту того, что 11 декабря дочери проживающей в Ласнамяэ 61-летней женщины якобы позвонили из Swedbank и сообщили, что для аннулирования подозрительной сделки необходимо ввести ПИН-код. Когда женщина поняла, что стала жертвой мошенников, то прекратила разговор и обнаружила, что с ее счета совершен перевод на сумму в 9500 евро.

16 декабря было начала производство по факту того, что 14 декабря в волости Йыэляхтме 55-летней женщине позвонили якобы из Swedbank и попросили для предотвращения кражи средств ввести ПИН-код. Позже потерпевшая обнаружила, что с ее счета снято 430 евро.