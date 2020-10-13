Лжеработники банка продолжают донимать русскоязычных жителей Эстонии

Женщина ответила, что не совершала, на что лжеработник банка попросил ее ввести свой ПИН-код, чтобы аннулировать сделку. Женщина ввела код, а позже обнаружила, что с ее счета на счет неизвестного человека было переведено 350 евро. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

C июля полиция и банки постоянно предупреждают людей о мошенниках, звонящих от имени банка и выманивающих у жертв личные данные, ПИН-коды или данные кредитных карт, при помощи которых дистанционно снимаются деньги со счетов жертв. Несмотря на то, что многие люди уже знают о подобных уловках, к сожалению, до сих пор встречаются случаи, когда мошенникам удается запутать жертву и убедить пострадавшего в том, что звонят на самом деле из банка. В связи с эти полиция просит рассказать о подобных опасностях друзьям и знакомым, так как не все люди активно следят за новостями.

Полиция подчеркивает, что ни один настоящий работник банка не будет спрашивать по телефону ПИН-код и другие личные данные. Также он не будет просить вас предоставить доступ к интернет-банку. Таким образом, ни в коем случае нельзя говорить свои ПИН-коды или вводить их куда бы то ни было по требованию звонящего.